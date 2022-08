Topa y una invitación especial a través de Radio Fuego

El espectáculo infantil a cargo de Topa se dará como cierre de los festejos por el mes de las infancias. Será este sábado en el predio del Parque de la Ciudad.

Diego Topa se mostró ansioso ante su llegada a Cutral Co y a través de los micrófonos de esta radio manifestó “estamos preparando todo para, en nada, estar por allá y llevar un poco de música, de alegría y vivir una fiesta de la niñez hermosa”.

Según anticipó el mismo Topa el espectáculo es libre y gratuito, tiene una duración de algo más de una hora donde hay música, homenajes a personajes infantiles y mucho más para que los chicos pasen una jornada divertida.

Al ser consultado sobre su crecimiento profesional en el mundo infantil, Topa destacó “la verdad es que por suerte no he perdido la ingenuidad y la capacidad de asombrarme. Piensen que ahora es la primera vez que voy a ir a Cutral Co y estoy igual de ansioso que ustedes”.

La fiesta tendrá lugar el sábado 27 a partir de las 13 horas en el Parque de la Ciudad, con entrada libre y gratuita.