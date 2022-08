El Polo Obrero se manifestó en Huincul

El sitio ubicado en avenida San Martin, justo frente al edificio municipal fue el espacio elegido por el Polo Obrero para llevar a cabo una jornada de reclamo.

El referente Francisco Sánchez comentó que “en el marco de una jornada nacional, nosotros venimos a Huincul a entregar un petitorio. En relación a este pedido hemos pasado ya por tres reuniones, todas sin respuestas favorables y por eso en asambleas decidimos volver a movilizarnos. El polo obrero no tiene interés en ir girando por oficinas municipales, sino que queremos se concrete la ayuda a los merenderos”.

Los referentes del Polo Obrero aseguran que no confían en los gobiernos. “Nosotros sorteamos las viandas, sorteamos quien come hoy y quien come mañana” destacó Sánchez.

A los fines de ordenar el transito, personal policial llevó a cabo desvíos en la zona de Plaza de las Banderas y sobre avenida San Martin a la altura de escuela 22.