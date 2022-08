Camioneros chilenos varados porque extraviaron la documentación

Se trata de tres camioneros que, pasado el mediodía de ayer, perdieron la documentación de uno de ellos y como consecuencia no pueden regresar al vecino país.

El hecho tuvo lugar en el predio del monumento “La última cena”. Víctor Navarrete, uno de los choferes comentó que transitaban por la ruta, vieron la obra y se detuvieron a tomar unas fotografías. “Nos acercamos a la oficina y nos dijeron que pasemos directamente. Iban entrando tres personas y nosotros subiendo la escalera. Se ve que en ese momento se me cayó la billetera porque en las cámaras muestran una dama que patea algo, se agacha y la levanta. Cuando me subo al camión comienzo a revisar todas mis cosas y ya no tenia los documentos” comentó.

Navarrete tenía toda sus papeles, mas una cantidad de dinero en pesos chilenos y argentinos.

Debido a la falta de documentación, el chofer no puede retornar a su país y sus dos compañeros tampoco. “Estamos acá varados los tres porque vamos de manera conjunta en un solo documento”

En los camiones transportan cargas peligrosas. Vienen desde Bahía Blanca.

A los fines de salvar la situación dos de los choferes viajaron en colectivo a Neuquén capital para realizar gestiones en el consulado chileno.

Cabe insistir que la documentación está a nombre de Víctor Navarrete