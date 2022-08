Artista plástico afectado por el retiro del medidor de gas

El cuestionado accionar de Camuzzi Gas del Sur en relación al retiro de medidores a usuarios de la comarca alcanzó y afectó seriamente al reconocido artista Miguel Bonetto.

En dialogo con la mañana de Fuego el vecino comentó que “hace 20 días Camuzzi me tomó por sorpresa y me retiró el medidor. Hoy la verdad estoy viviendo como un indigente. Hace un frío terrible y la verdad no se lo deseo a nadie” relató.

Sobre el problema con la empresa Miguel explicó “un día sentí un poco de olor a gas. Fue en la vereda, en el exterior. Entonces llame a Camuzzi, vino el inspector me dijo que ellos iban a arreglar pero que yo tenía que llamar a un matriculado para viera la instalación adentro. Cosa que me pareció perfecto y me dio tiempo hasta el día siguiente. Vino el matriculado, encontró tres perdidas y comenzó a trabajar. Hubo un problema que se demoro, se cumplió el plazo que el inspector había indicado y retiraron el medidor”.

Bonetto insistió en que si le hubieran otorgado dos o tres horas más el problema hubiera alcanzado a solucionarse. Además consideró “me resulta totalmente injusto, no es época esta de sacar un medidor”.

El artista lamento el mal trato, la falta de atención, la poca voluntad para que quienes tienen problemas puedan solucionarlo y el destrato por parte de Camuzzi.

Esta situación obligo a Bonetto a suspender las actividades programadas con alumnos de escuelas de la comarca. Es que el frio que se siente en el interior de su sala no permite el desenvolvimiento de las tareas culturales que allí se proponen.