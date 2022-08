Joven llevó dos gatitos a castrar y tuvo serios problemas en zoonosis

Una vecina de Plaza Huincul llevó a sus dos mascotas para realizar la operación de esterilización en la dirección de Zoonosis de Huincul. En la dependencia municipal se concretó la castración tal lo acordado, los problemas surgieron cuando Florencia se presentó a retirar a sus dos felinos.

Florencia Novoa se comunicó con la producción de este medio para dar a conocer la triste situación que le tocó vivir. “Lleve mis dos gatos a operar un macho y una hembra, siempre con conciencia de que no se sigan súper poblando estos pobres animalitos y tomando mi responsabilidad como dueña… Ayer a las 8 los deje en Zoonosis de Plaza Huincul donde me los recibieron y dijeron que en una hora los pasara a buscar. Al momento de entrega de los gatos, el hombre que los agarró los tomó como que estuviesen carneados en vez de castrados… Me llevé mis mascotas y a la hora empezamos a ver que la gatita temblaba mucho y respiraba muy mal.

Antela situación, Florencia intentó que en otras veterinarias revisaran a sus gatos, cosa que resultó imposible. Ya desesperada regresó a Zoonosis donde le informaron que “el veterinario ya se había ido, cada gato es diferente y es normal que tenga esa reacción”.

La gatita comenzó a presentar problemas más serios hasta que finalmente falleció. “Sólo por querer siempre cuidar la vida de ellos, que no sigan superpoblándose y que no mueran en la calle y al final terminan muriendo en manos de unos cara duras” se lamentó angustiada la joven.

Por parte del personal de Zoonosis, Raúl Ramírez también se comunicó con este medio y explicó que en el momento en que ocurrió la situación él, particularmente, se encontraba en la sede del barrio 25 de Mayo. “Yo lo único que sé es que cuando terminó la cirugía el gato se encontraba bien. Hay un montón de cosas que pueden pasar. Creo que lo que tiene que hacer la señora es denunciar a quien considera manipuló mal al animal pero no dejar mal a todos. Estas cosas pueden pasar” consideró.