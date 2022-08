Para analizar: día del niño o día de la niñez

Es sabido que durante el mes de agosto se celebra el día de los más pequeños. Se trata de una festividad, que con el tiempo, ha ido cobrando diferentes modos de denominarla.

Esta cuestión fue plasmada por Alejandra Sangiacomo en face y su posteo ha servido como disparador para análisis y opiniones.

La mujer tituló el escrito «queridos ignorantes que se hacen los inclusivos» y comenzó opinando «el tercer domingo es el día del niño, no de la niñez. Es el día especial del nene o nena (niño en general) que hay en tu familia, al que tratamos de hacerle un regalito, es personal, es un homenaje en particular.

Niñez según la RAE es: período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la pubertad. También significa principio o primer tiempo de cualquier cosa. Además es un término femenino.

Así «niñez» además de ser femenino es genérico, impersonal y le quita el protagonismo implícito que tiene el chiquitín de la casa».

El posteo continúa «festejamos el día del padre no de la paternidad, el día del panadero no de la panadería, el día del abogado no de la abogacía, el día del maestro no de la docencia…¿entendieron?.

Bueno, ahora que ya entendieron que es el día del niño y no de la niñez, deberían ustedes dedicar su tiempo a incluir a todos los niños en educación, salud, vivienda digna, alimentación adecuada, seguridad, lenguaje de señas, rampas, etc etc.»

Para concluir se envía un Feliz día del niño y queda el espacio abierto para las opiniones.