Una pastelera y un chef de la comarca en “La Peña de Morfi”

La pastelera Belén Ávila y el chef Cristian Agüero cocinarán en vivo para el programa La peña de Morfi, que cada domingo se emite por la señal de Telefé.

El móvil de esta radio dialogó con Belén quien se mostró sorprendida por la convocatoria y ansiosa por la experiencia que vivirá este próximo domingo junto a su colega y amigo. “El set va a estar armado en el Centro Cultural del Parque de la Ciudad y desde allí se van a hacer salidas junto al cocinero del programa Rodrigo Cascon, que viene desde Buenos Aires con la producción del programa. Según nos dijeron van a ser tres salidas, más o menos treinta minutos en total los que vamos a tener” anticipó.

Sobre las elaboraciones gastronómicas, Belén anticipó que serán dos platos, uno dulce y uno salado, ambos preparados con ingredientes autóctonos de la ciudad y de la región.

“Para mi todo esto fue una sorpresa. Cuando Cristian me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo nunca me imagine de qué se trataba. Y todavía no caigo, creo que el domingo recién voy a entender que está pasando” comentó la joven pastelera.

Con una mezcla de expectativa y ansiedad Belén y Cristian se preparan para mostrar a toda la Argentina elaboraciones gastronómicas con productos locales. Será una experiencia que seguramente sabrán aprovechar.

Cristian Agüero estudió la carrera de chef en Córdoba y desde hace algún tiempo se desempeña en hoteles y restaurants de la comarca y tiene un emprendimiento de viandas. Belén estudió la carrera de chef en la escuela de Cocineros Patagónicos en Neuquén y actualmente se dedica a la pastelería de autor. También da clases en el CFP N°22. Quienes deseen contactarla pueden hacerlo al 299-6332334 o bien por instagram Belén Ávila Pastelera