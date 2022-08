Realizarán encuesta referida a “consumos problemáticos”

Son ciento ochenta familias seleccionadas las que serán consultadas respecto a esta temática.

Respecto a la metodología de consulta, Ismael Soto explicó “durante estos días me he estado capacitando para esta tarea. Y me cerciore que hay un equipo llamado PH, que tiene a su cargo la sensibilización de la familia, es decir que ellos visitan a las familias con antelación y preparan el terreno para la encuesta final”.

El referente indicó que se trata de un cuestionario bastante extenso, es anónimo y tiene por objeto relevar mayor conocimiento respecto a consumos problemáticos.

“Queremos llevar tranquilidad a los vecinos, la mayoría me conocen, es una cuestión oficial y no deben tener miedo” señaló Soto.

Las encuentras se llevarán a cabo durante todo el mes de agosto.