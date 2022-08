El anunciado corte de energía no incluye a la comarca

Así lo aclararon desde el EPEN.

Para llevar tranquilidad a los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul, desde el Ente provincial comunicaron que el anunciado corte en el servicio de energía eléctrica informado para la tarde –de 13 a 18 horas- de este jueves no afectará a estas dos localidades.

Mario Bobbera gerente de transporte del EPEN explicó que tienen programado para este jueves realizar trabajos de mantenimiento de emergencia, a fin de reparar un hilo de guardia sobre la línea que une Cutral Co y Zapala en alta tensión. También se realizarán tareas menores de mantenimiento en diferentes instalaciones de la zona. El corte afectará el suministro eléctrico de los consumos asociados a las estaciones que abastecen las localidades de Zapala, Mariano Moreno, Ramón Castro, Villa Puente Picún Leufú, Bajada del Agrio, Quili Malal, Covunco Abajo, Los Catutos, Las Lajas, Loncopué, Caviahue – Copahue, El Huecú, El Cholar, Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue, no así a Cutral Co y Huincul.

Más allá de las tareas a realizar, Bobbera señaló que Cutral Co se alimenta desde el Chocón y desde otra línea que viene desde Arroyito hasta Plaza Huincul, puntualizó.