Con un objetivo bien definido, se viene la colecta anual de la Cruz Roja

La actividad solidaria es impulsada, luego de un tiempo sin realizarse, con el objetivo de recaudar fondos para mejoras en el edificio donde se dictan la licenciatura en Enfermería

La directora del Instituto Superior de Enfermería de la Cruz Roja en Huincul, Herminia Urra explicó que “los alumnos iniciaron ya el trabajo de difusión respecto a cuál es el fundamento de la campaña solidaria”.

Según lo referido, el instituto necesita de mejoras edilicias y acondicionamiento para las actividades propias de la carrera y a eso se destinará el dinero recaudado

“En esta oportunidad no se van a visitar domicilios, no se van a pedir tarjetas de debito o crédito, no se pedirá CBU ni se realizarán llamados telefónicos. Las donaciones solo se recepcionarán a través de código QR que va a estar en cada comercio que nos acompaña” aclaró Urra

La colecta se llevará a cabo desde el 16 y hasta el 23 de agosto. El fin de semana del 21 se concretará, en simultáneo con la organización a nivel nacional, el cara a cara con la población donde se ubicarán en puntos específicos de la ciudad y se brindará información para quienes lo requieran.

Para la donación no existe monto mínimo ni máximo y es un acto totalmente anónimo.