Canal Pluvioaluvional: Obreros afectados por las condiciones de trabajo

Unos 30 trabajadores reclamaron en la mañana de este martes por mejoras en las condiciones laborales en las que llevan adelante el proyecto encomendado. Es que no han recibido indumentaria apropiada ni de seguridad, no cuentan con espacio para los momentos de refrigerio, entre otras cosas.

En dialogo con el móvil de esta radio Milton explicó “primero que nada no estamos en blanco, la obra es para sesenta personas y contrataron solo treinta, no nos han asistido en nada, no disponemos de un tráiler donde comer o refugiarnos. Por eso hoy decidimos parar para ver si alguien nos escucha”.

Otro reclamo que impulsan tiene relación con el incumplimiento de pago a uno de los trabajadores despedidos.

La obra del canal pluvioaluvional inicio meses atrás y los trabajadores aseguran estar cumpliendo con todo lo pactado. Ante esto solicitan se los respete como obreros y se consideren los derechos que los alcanzan como tales.