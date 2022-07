Para Rioseco “hay que soñar en grande para cambiar la historia de Neuquén”

Ramón Rioseco continua recorriendo localidades neuquinas y en este contexto visitó Piedra del Águila, localidad donde participó de un encuentro con referentes partidarios y vecinos en general.

Durante la reunión puso en valor la presencia de quienes asistieron e hizo hincapié en las dificultades que tuvieron otros tantos para asistir, por los «ya típicos aprietes» de parte del oficialismo a los que les recomendó «no tenerle miedo».

«Después de tantas candidaturas, como neuquino siento que el tiempo se agota y seguimos estancados en los mismos problemas devenidos de la falta de distribución en la provincia más rica del mundo. Si queremos cambiar la historia de Neuquén debemos animarnos a soñar en grande y dejar los miedos de lado. Pasaron 60 años de MPN, no podemos esperar más», reflexionó.

Al momento de hacer una evaluación respecto a la ciudad, Rioseco compartió «en cada familia del interior vemos siempre las mismas ausencias de justicia social; de servicios básicos como la cloaca, el agua potable, el gas; la falta de pavimento, de desarrollo planificado, de vivienda digna, de acceso a la educación».

Ya sobre el cierre, el ex intendente de Cutral Co opinó «o dejamos de tener miedo y nos movilizamos por un futuro mejor o nos quedamos otros 60 años más en el atraso y la postergación. Que no nos roben nuestros sueños».