Cuestionan dificultades para inscribirse para el subsidio energético

Vecinos de la comarca manifestaron malestar por la metodología implementada para acceder o mantener el subsidio energético, dispuesto por el Gobierno Nacional.

Es que muchas familias o adultos mayores ven dificultada la cuestión de hacerlo a través de páginas web, tal como se ha indicado y no hay espacios donde puedan recibir ayuda.

Cabe recordar que el formulario para el subsidio energético se encuentra disponible en www.argentina.gov.ar/subsidios o también desde el portal de ANSES. En este punto es válido destacar que la Cooperativa Copelco no tiene injerencia alguna en esta cuestión por lo que desde sus oficinas de atención al cliente no se presta colaboración al respecto.

Ernesto Figueroa fue uno de los vecinos que planteo esta cuestión a través de los micrófonos de esta radio. “Yo no sé manejar computadoras y como ya haba miles de jubilados que tampoco pueden. Entonces ¿Cómo hago? Si voy a ANSES, me pongo en la fila, pido un turno y me lo van a dar para dentro de un mes y la fecha máxima que me ponen para el trámite es el 20 de julio. Aparte, no todos los que cobran la mínima tienen un teléfono inteligente y los que lo tienen no saben cómo usarlo” expresó y dejo sentada la inquietud.