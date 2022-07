Resultó todo un éxito el viaje organizado por la Peña de Boca

Con un clima convulsionado en el Mundo Boca, la Peña de Cutral Co y Plaza Huincul viajó el viernes a ver el partido VS Talleres con colectivo lleno y muchos nuevos socios.

Como resultado de la propuesta varios hinchas conocieron la bombonera en un día de partido, situación que resultó ideal debido a la victoria obtenida por el equipo xeneise.

Después de un viaje tranquilo la comitiva de la comarca fue recibida en el Polideportivo Quinquela Martín en donde se realizaron los carnets para los nuevos socios. Sin inconvenientes todos los socios ingresaron a la cancha para disfrutar del partido desde la 3era bandeja y festejar un triunfo luego de una racha adversa de 3 derrotas por el gol de penal de Marcos Rojo.

El viaje fue ultra positivo ya que se disfrutó de una victoria, el público alentó desde el minuto 0, pero lo más importante fue que muchos hinchas pudieron conocer el Templo en un día de partido, como el caso de Jesús, un joven en silla de ruedas.

Gracias a la gestión de la peña, el joven Jesús viajó en el colectivo acompañado con su madre y pudo ver el partido desde el palco VIP al ras del suelo de La Bombonera por ser socio de Boca y la institución de Cutral CO y Plaza Huincul, “la verdad que fue un espectáculo, se me cumplió ese sueño que me faltaba, confió a la peña el hincha xeneize.