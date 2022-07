Martin Giusti: “Lo mejor en estos casos es manejar con más prudencia”

El subsecretario de Defensa Civil de la provincia concretó un recorrido por distintas localidades neuquinas afectadas por la nevada del miércoles por la noche y en base lo observado sugirió una serie de precauciones al momento de circular por rutas y caminos cordilleranos.

“Lo mejor siempre es manejar siempre con más prudencia, no pisar tanto el acelerador. Estamos acostumbrados a manejar a una velocidad y no estamos acostumbrados a hacerlo en rutas con nieve, entonces lo primero es conducir más tranquilos. Yo la ruta entre Zapala y Cutral Co la hice a 50km/h” indicó y agregó que es fundamental mantener la distancia de 4 metros respecto al vehículo que va delante.

Otra cuestión referida por Giusti fue el poner en marcha los autos, minutos antes de emprender viaje. “Como hacían antiguamente nuestros abuelos, el precalentamiento del circuito de agua te aseguras que no haya quedado nada congelado”.

En relación al trabajo impulsado desde provincia para con los parajes alejados de la zona urbana, el funcionario manifestó que se están ocupando de proveerlos de todo lo que necesitan, para las familias y para los animales -en el caso de los crianceros-. “En los casos en los que no alcanzamos a llegar, se espera que merme el mal tiempo y que se nos permita llegar con los distintos equipos”.