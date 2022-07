Ante la investigación por estafas, el cirujano Fuente Serrano se declaró inocente

A través de los micrófonos de Radio Fuego, el médico acusado de integrar una banda de delincuentes que estafaba a jubilados y comerciantes, se declaró inocente y aseguró que pronto todo va a salir a la luz.

“Debo tener una personalidad o algo por lo que siempre termino mencionado o vinculado en estos casos, que están muy lejos y distan mucho de mi trabajo profesional” comenzó aduciendo Daniel Tomas Fuente Serrano al ser consultado por la acusación. Además, el médico dijo no conocer a los integrantes de la banda investigada, pero sí reconoció haber comprado cosas de dudosa procedencia, aunque aseguro desconocer su origen y haberlas adquirido con total ingenuidad. “Yo compre cosas que me traían con facturas, a un buen precio digamos y cuando ya me entere que la procedencia de esas cosas eran mal habidas, -no sabía cómo pero sabía que eran malas-, me quise desligar y empecé con amenazas hacia mí y mi familia” explicó.

“El error que cometí, es un error que comete cualquiera que compra algo por internet” consideró.

Consultado sobre la cantidad de cajas secuestradas, Fuente Serrano comentó que se trataba de cosas que había sacado de otra vivienda de su propiedad y de elementos que tiene para la instalación de un spa. “Sí, mi casa estaba como un depósito, pero era un deposito de cosas mías” aseguró.

En cuanto a la versión sobre un intento de fuga con mucho dinero, el médico detalló “fue como a las siete de la mañana. Yo me levante y sentí que estaban tirando las rejas abajo. Vi un par de personas y me asuste porque hace unos dos años había tenido un robo con un grupo comando que entro a mi casa y nos secuestró a todos. Zafamos porque me pude librar de uno de los asaltantes, salí corriendo y pedí ayuda. El otro día pensé que estaba ocurriendo lo mismo, entonces quise salir corriendo para pedir ayuda. Pero no salte nada porque ellos ya habían entrado y me agarraron”.

Respecto a la cantidad de dinero que tenía en su poder explicó que es producto de un negocio inmobiliario.

En todo momento del dialogo, el cirujano manifestó no tener conocimiento sobre cómo se procede para la concreción de una estafa con tarjetas ajenas, pero de igual modo intento llevar tranquilidad a los “abuelitos estafados porque no les sacaron, ni les van a sacar un peso. Porque –según escuché en la formulación de cargos- le sacan el número de la tarjeta y con eso van y hacen la compra, pero cuando les llega el resumen ellos hacen el desconocimiento de la adquisición y no se les cobra”.

El médico Daniel Fuente Serrano auguró que pronto salga la verdad a la luz, quede todo aclarado y aseguro que nunca tuvo vinculación con una cuestión ilícita.