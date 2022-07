Teran: «quiero aceptar el desafio de ser candidato a intendente»

Santiago Teran fue mencionado como posible candidato a intendente de Plaza Huincul –por la línea interna del MPN conducida por el diputado Rolando Figueroa- y al respecto el ex fiscal sostuvo que por ahora solo puede decir que comenzó a caminar el principio de una carrera política.

A la consulta formulada desde FM Fuego sobre esta posible postulación, Teran respondió “me declaro una persona interesada en competir por la intendencia de esta ciudad” y luego agregó “en el espacio de Rolando Figueroa no hay candidatos, hasta que demostremos que la sociedad nos busca a nosotros, no que nosotros buscamos a la sociedad.

Esta es una política diferente, una política desde la cual vamos a llevar el yo personal a la calle”.

Al momento de hacer referencia a los futuros proyectos de campaña sobre los que trabajaría, quien fuera fiscal general en Cutral Co señaló “el primer proyecto que tenemos es que el “yo” desaparece, y el “nosotros cobra relevancia”. Vamos a ser horizontales, no hay verticalidad”. El concepto lo completó indicando que “no es momento de hablar de proyectos faraónicos…Cuando uno escucha que se proyecta un parque espectacular, un hermoso espacio cultural; yo doy la vuelta y me surge lo siguiente: si hay barrios donde no tienen gas, no hay luz, no tienen asfalto, no llega leña a la zona de chacras, de que sirven esas grandes propuestas. Los proyectos que se necesitan para mejorar la vida de las personas, los va a generar la misma gente. Vamos a golpear puerta por puerta para conocer lo que piensan”.

Transcurrida parte de la entrevista, la necesidad de conocer si es que hay una decisión tomada motivó la repregunta sobre su interés de ser candidato a lo que Teran respondió “sí, sí. La voluntad me impele aceptar el desafío”. En ese mismo contexto agregó que de todos modos el espacio conducido por Figueroa todavía no ha confirmado a ningún candidato y por otra parte en su pensamiento aun está dando vueltas si la propuesta es o no es posible”.

En relación a quienes –en caso de llegar a la intendencia- trabajarían a su lado, el abogado dijo que no habrá lugar a personas con intenciones de ensuciarse. “Acepto que en política todos tenemos claros y oscuros. No hay problema. Yo me tengo que adecuar a ese formato. Pero sí considero que todo tiene un límite”.

Luego de una extensa charla con este medio, Santiago Teran se despidió manifestando “simplemente me declaro una persona interesada en competir”.