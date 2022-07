Gachy fue intervenida y se recupera en Clinica Pasteur

La conocida y querida vecina de Huincul Graciela Troncoso, para quien semanas atrás se pedía cadena de oración, fue intervenida quirúrgicamente en el Policlínico Neuquén y por estas horas cumple con su rehabilitación en el centro de Clínica Pasteur.

Fueron muchos quienes entre cadenas de oración y mensajes de buena energía, pensaron positivamente en la pronta recuperación de Gachy. Hubo también quienes se ocuparon de organizar eventos para colaborar con su familia.

Transcurrida la operación, el hermano Nésto Ondetti agradeció públicamente el apoyo recibido. “Quería agradecer a toda la gente que me acompañó con todo el tema de salud de mi hermana Graciela Troncoso (Gachy). A los vecinos, a la gente que realizó eventos, a la gente de fútbol femenino que llevó a cabo un partido a beneficio, a la gente que realizó una bicicleteada. No quiero decir nombres pero a todos los que con un llamado me acompañaron. Estoy muy agradecido” manifestó.