Navarrete sobre el Perito Moreno: “vamos a mantener regado”

El proyecto de la ciudad deportiva en Plaza Huincul ha despertado voces a favor y en contra, sobre todo por los inconvenientes que los movimientos en el Perito Moreno han generado a los vecinos domiciliados en el barrio Mosconi.

En dialogo con el móvil de esta radio, el subsecretario de obras Públicas Miguel Navarrete aseguró que los trabajos no están suspendidos y que tendrán continuidad a la brevedad. “En el sector donde se realizó el relleno del terreno, lo que tuvimos que hacer fue levantar el nivel para evitar que se inunde. Eso va a ser próximamente una cancha de futbol, porque donde actualmente está la cancha va a ir el gimnasio. Entonces al dejar sin efecto ese sector, tendremos que utilizar esta nueva que va a llevar césped sintético”.

Al momento de explicar los motivos por los que se llevó a cabo el relleno del terreno y no se vieron más movimientos en el lugar, Navarrete señaló que aguardan el turno de provincia para la colocación del césped sintético. “El tema es que para colocar ese césped hay que realizar un trabajo con encalizado, modificación de pequeñas pendientes y escurrimiento de agua. Esas tareas no se pueden hacer con mucha anticipación porque llegado el momento, no va a quedar nada” señaló.

Luego refirió “por lo pronto, vamos a mantener el predio siempre regado, y vamos a ir compactando mucho mas para evitar perjuicios a los vecinos”.