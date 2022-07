Agustín necesita ayuda para no quedar ciego

Un vecino de la zona de Filli Dei padece problemas en la vista, debe operarse en Mendoza y necesita reunir fondos para costear la intervención.

El hombre llegó a los estudios de la radio y contó cual es su problema. “Hace 5 años empecé con problemas de presión ocular. Y hace ocho meses se complicó todo aun mas. Acá en Cutral Co no tuve respuestas, por suerte pude viajar a una clínica en Mendoza y allí me dijeron que tengo la posibilidad de recuperar algo de visión en el ojo izquierdo. Pero eso significa mucho dinero” relató.

Agustín conto que era tomero en Filli Dei pero que al perder la vista lo dejaron para regar la sede. “Hay días que puedo ir y otros que no porque no veo nada” destacó.

Expectante con la posibilidad de ser intervenido, el vecino celebró la posibilidad de recuperar la visión en uno de sus ojos y subrayó “yo no quiero quedarme ciego”. Entre las dificultades que a diario debe sortear enumeró las tareas domesticas, el preparar su comida, el salir afuera cuando hay sol, entre otras.

El costo de la operación alcanza 6490 dólares, cifra que pasada a pesos resulta en 846.296, más 43 mil pesos de gastos de internación. El presupuesto se mantiene por 15 días.

“Yo no tengo recursos para juntar ese dinero, no cuento con un trabajo estable. Yo aspiro a que por solidaridad, la gente me dé una mano” pidió y luego agrego que lo único que yo tengo es un camioncito 350 que no lo uso por el problema que tengo, asique podría venderlo” ofreció.

Quienes puedan dar una mano a Agustín deben comunicarse al 299-4041429

Foto de archivo