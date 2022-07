Vecinos del Mosconi molestos y tapados de tierra

Las familias domiciliadas sobre calle Cutral Co, en barrio Mosconi, frente al Parque Perito Moreno se ven seriamente perjudicadas cada vez que corre viento. Es que las obras iniciadas en el lugar motivan que nubes de arena vayan contra sus viviendas.

En relación a esta problemática Juan comentó “hace varios días está todo parado, no riegan, no pasan la maquina, no juntan la arena en camiones. La obra también esta parada. Y el problema es que cada vez que corre viento, la tierra se viene para este lado, es impresionante la cantidad de tierra, no se puede andar”.

Notablemente molesto por los problemas generados, el vecino pide que el municipio actúe e intervenga para que los perjuicios sean los menores posibles.

“Para esta semana está pronosticado viento, y toda esa tierra la vamos a agarrar de pechito nosotros acá. Es impresionante como queda la vereda y también las casas” indicó.

Juan señaló que estos días atrás hubo un alivio porque la lluvia mojo todo el predio y mantuvo todo húmedo.

“Si el municipio no va a hacer nada, la gente tiene que ir y manotear terrenos. Porque nunca van a hacer nada” señaló Juan con evidente enojo.

Hecha pública la solución se espera que desde el Ejecutivo o la secretaria que corresponda se tomen cartas en el asunto.

Foto de archivo