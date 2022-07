Huertera pide hojas para hacer compost

Una vecina dedicada a la actividad de huerta orgánica solicitó al municipio se le entreguen las bolsas con hojas resultantes de la limpieza realizada en calles y predios abiertos de la ciudad. Aun espera respuestas.

El pasado 23 de junio, como última instancia, Adriana Coñuecar elevó una nota al intendente municipal solicitando esos desechos. “Yo hago huerta orgánica y esta tierra que tenemos acá es sumamente arenosa. Preparamos bacanales y solicitamos al municipio las hojas que recolectan en otoño. En un principio –allá por marzo- me acerque a la dirección de Forestación y pedí la totalidad de las bolsas recolectadas, no me sirven dos o tres bolsas. En ese momento me dijeron que sí pero nunca me las trajeron. Insistí unas ocho veces más y sigo esperando” detalló la mujer.

Ante la falta de respuestas, Adriana envió una solicitud escrita al intendente Rioseco pero tampoco ha sido atendida su inquietud.

“En una de las oportunidades pregunte que hacían ellos con las hojas y me dijeron que las quemaban en la cantera. Eso me llama la atención porque salen a hablar de cuidar el medioambiente y ellos en lugar de dejar las hojas para compostaje las queman” comentó.