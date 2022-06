El Centro de Diabéticos cerrará sus puertas por un mes

La suspensión en la atención está motivada en la necesidad de hacer una serie de refacciones y acondicionamiento en el edificio.

El Centro 14 de Noviembre brinda un importante servicio a todos los pacientes diabéticos y a la comunidad en general. Todos quienes hacen uso de esas prestaciones deberán considerar que a partir del 1 y hasta el 31 de julio las puertas del centro permanecerán cerradas y suspendida la atención.

“Vamos a aprovechar julio porque no hay escuelas, además con el frio la nieve la gente no está saliendo y no viene” explico la secretaria Magdalena Sirera. Luego agregó que “en agosto retomamos con todas las actividades de manera normal”.

Para la reapertura, los horarios de atención se mantendrán de 8 a 12 horas. Se espera que para esa fecha se reinicien los talleres nutricionales que ofrecen las profesionales del hospital.