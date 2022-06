Habrá una capacitación de gran interés sobre “Parto respetado”

La jornada es abierta a la comunidad y tiene por finalidad el que mujeres embarazadas y sus familias, parejas que estén planificando tener hijos, adolescentes, etc reciban información sobre lo que significa e implica el concepto de “parto respetado y prevención de la violencia obstétrica”.

Al respecto las licenciadas en obstetricia Patricia Méndez y Lujan Paneblanco indicaron que podrán asistir todas aquellas personas interesadas en lo que contempla la Ley de Parto Respetado, en los derechos de las familias y también de los niños por nacer. “Nosotras estamos tratando de incorporar cada vez mas esta referencia que las familias son protagonistas, ahora participan en los trabajos de parto y para poder participar tienen que conocer los alcances de esa ley que se los permite”.

Las profesionales que prestan servicio en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul hicieron referencia a la importancia que tiene la información en esta materia y en ese sentido subrayaron que “un parto respetado es determinante en la vida de una familia porque deja una impronta que va a acompañarlos por siempre. No es lo mismo aquel parto en el que la paciente se sintió parte de ese nacimiento, como ese parto en el que la paciente fue sumisa, acató órdenes y no se animó a preguntar que le estaban haciendo”.

La capacitación estará a cargo de Agustina Petrella, comunicadora y guionista, referente en materia de parto y nacimientos respetados, derechos sexuales y reproductivos, feminismo y maternidad.

En la oportunidad, se espera que aquellas mujeres que asistan lo hagan acompañadas de sus parejas, amigas, familiares. Que todos puedan preguntar y despejar dudas sobre el tema y que luego los presentes actúen como replicadores para que el parto respetado sea una cuestión conocida por todos.

El encuentro es una iniciativa brindada a través de la dirección de Atención Primaria de la Salud. Tendrá lugar el martes 5 de julio a partir de las 14 horas en el auditorio del centro cultural Gregorio Álvarez, de Plaza Huincul.

Para consultas sobre la capacitación o cualquier otra información requerida, el sector de Obstetricia del hospital cuenta con dos páginas de facebook: Preparación integral para la maternidad C-Co P-H y Lic. En obstetricia hospital C.Co PH