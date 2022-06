Nadadores de la comarca vivenciaron la tragedia en el Club Progreso

El hecho tuvo lugar días pasados en un torneo de Máster de natación realizado en el club Del Progreso en General Roca, competencia de la que también participaron nadadores de la comarca petrolera.

Graciela Bustamante compartió la vivencia del grupo durante el evento. “Estábamos por nadar, justo nos tocaba a un grupo del Club Plaza ir para nuestra posta, cuando vamos pasando lo vemos al compañero tirado. Hay cosas que pasaron en el medio, por ejemplo un lugar que no era adecuado, un lugar que se llovía y era como que estábamos afuera, muy muy frio. Yo vine resfriada, mis compañeros también” detalló. “Al momento en que el nadador de Plottier se descompensó había un guardavida pero no había aislante ni frazada para taparlo, había un desfibrilador pero no sabían usarlo. Lo triste es que no había un lugar seco, del techo caía agua, no había donde llevarlo” comentó Graciela quien junto a otros deportistas manifestaron su malestar por la situación vivida y criticaron a la organización.

La representante local agregó más detalles sobre las malas condiciones del espacio donde fue organizada la competencia. “El agua de la pileta sí estaba en condiciones, pero cuando salías y esperabas tu nuevo turno te morías de frio” manifestó.

“Nosotros viajamos todos porque el objetivo era mantener nuestro puesto: somos campeones norpatagonicos de la zona” explicó y luego concluyó que por lo sucedido en el lugar “los nadadores quedamos todos shockeados”.