Turnos y espera: Cuando la salud está en juego

Una vecina de la comarca hizo pública la situación que desde hace tiempo atraviesa debido a una enfermedad crónica intestinal que padece su hija.

Cansada de esperar respuestas y preocupada por la salud de su hija, Verónica Marifil apeló a los micrófonos de esta radio para dar difusión de la situación que las angustia y desvela.

Al respecto comentó “Desde el 4 de abril pasado estamos esperando un turno en el Castro Rendon para una videocolonsocopia. Primero sucedió que se había roto uno de los aparatos, luego cuando vuelvo a llamar por mis propios medios porque desde acá no me daban respuestas me dijeron que turnos no iban a dar y que debía realizar el estudio en el hospital de Cutral Co-Huincul. El problema acá es que no tienen anestesista” relató.

La mujer se mostró acongojada y molesta por los dimes y diretes, y porque nadie se hace responsable de brindar la atención que los pacientes necesitan. “Al comentarle la situación al médico de gastroenterología de Neuquén me respondió: eso no es problema nuestro. Habla con el director, de última que te mande a un privado y que ellos se hagan cargo de pagar el estudio” comentó.

Según refirió Marifil, los pacientes no pueden estar esperando un año un turno para hacer estudios que son indispensables para mantener su buena salud.

Esta semana se supone otorgan turnos en el Castro Rendon. La mujer y la hija esperan poder acceder a la atención necesaria. “Yo voy a seguir insistiendo. Lo hago público para que llegue a oídos de quien tiene que intervenir para que todos los que sufren una enfermedad sean atendidos como corresponde”.