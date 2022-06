Censistas continúan esperando por el pago comprometido

El censo nacional se concretó en todo el país el pasado 18 de mayo. LA tarea fue llevada adelante por vecinos voluntarios que recorrieron las viviendas completando los formularios y a cambio debían recibir un pago, del que aun no hay novedades.

Consultado sobre esto, Juan Pablo Churrarin manifestó “estamos haciendo los reclamos necesarios. No nos han dado una fecha concreta de pago; nos dicen que el pago correspondería a Nación, que Nación se lo mando a provincia, que provincia aun no lo ejecuta, pero no hay una información certera sobre cuándo se va a ejecutar el pago”.

En el mismo sentido agregó “la semana pasada cuando consultamos nos dijeron 48 horas y ese tiempo se venció el día viernes. Ayer nuevamente nos dijeron 48 horas mas y seguimos esperando”.

Churrarin reconoció el trabajo de los censistas y su necesidad de cobrar por la tarea desarrollada. Ante lo delicado de la situación optó por no arriesgar una fecha de pago debido a que no recibe respuestas a los reclamos elevados.