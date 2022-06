En qué casos la justicia ordena separar a un niño de su madre

Quienes actúan como funcionarios dentro del Poder Judicial, ante casos que requieren de este tipo de resolución, deben primar lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

“Siempre hay que priorizar el cuidado de los niños en el entorno familiar. Pero la idea que todos tenemos y que afortunadamente la mayoría hemos crecido en el entorno de una familia amorosa, no siempre es así. Esto, incluso, tiene que ver con la perspectiva de género. Pensar que las mujeres por el solo hecho de ser mujer van a querer maternar, y que van a maternar en buenos términos es mirar a la mujer como solamente en el rol cuidador. Entonces no todas las mujeres desean maternar y no todas las mujeres lo han hecho en el mejor de los contextos” fue la introducción que hizo la doctora Silvina Arancibia para intentar explicar los motivos por los que se determina el alejamiento de un menor de su progenitora.

Para continuar con su argumentación la jueza manifestó “Asumir que solo por el hecho de ser madre va a ser la mejor opción, es algo que nosotros lo hacemos…partimos de la idea de que la familia de origen siempre es la mejor opción pero estamos obligados a mirar si es que hay indicadores de violencia, de negligencia, de descuido”.

En estos casos interviene en primera instancia la autoridad de aplicación, que para el caso de la provincia de Neuquén es el Ministerio de Desarrollo. Esa es la primera autoridad que debe intervenir en cualquier situación de vulneración de derechos.

Otro principio vigente es el de “la no judicialización”: esto quiere decir que hay que evitar golpear la puerta de la Justicia, porque un niño que entra en un proceso judicial se transforma en un niño judicializado. Entonces el abordaje debe ser previo y proteccional en el marco por ejemplo del ministerio de Desarrollo, de Salud, de Educación.

“¿Qué pasa cuando, a pesar de la primera intervención, esa vulneración de derechos no es revertida oportunamente? Es muy probable que intervenga el Defensor de los Derechos del Niño y diga aunque le proporcionaron una ayuda económica, una vivienda o tal cosa, esta persona igual es negligente en el cuidado de los menores. Es en ese momento que se define la intervención de la justicia con una resolución a favor del bienestar del menor.