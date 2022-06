Rioseco planteó planificar un futuro común a 50 años

Como parte de la agenda de recorridas por el interior de la provincia Ramón Rioseco visitó El Sauce y compartió una charla con vecinos de la localidad.

El parlamentario consideró muy significativo llegar a lugares como ese, que forman parte del corredor de las hidroeléctricas e in situ escuchar las problemáticas que denotan el atraso más injusto. «Si nosotros con tan poco pudimos transformar Cutral Co, no podemos entender como el MPN con más 60 años en la gobernación todavía no haya sido capaz de traerle el agua a los chacareros teniendo el río al lado. En esta coyuntura de olvido todo planteamiento que hagamos es revolucionario» destacó.

En ese mismo sentido explicó que el desafío es trabajar para reemplazar este modelo agotado y así poder garantizarles a los productores de toda el área un programa de desarrollo productivo a mediano plazo, con infraestructura acorde a la provincia más rica del mundo.

«Como dirigentes tenemos la obligación de dejar de pensar en la próxima cosecha y plantear objetivos a largo plazo. Planificar un futuro común a 50 años es lo que hace que la sociedad se sienta respaldada e incluida», concluyó Rioseco.