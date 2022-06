Ante más de 2000 afiliados, Rucci presentó su balance de gestión

A seis meses de haber asumido la conducción del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci realizó un balance de gestión. Fue en el marco de un asamblea realizada en Centenario.

Al momento de hacer uso de la palabra, el secretario general agradeció a la multitud que se dio cita en el SUM del Centro Recreativo y destacó «No nos quedamos con lo que conseguimos en estos primeros meses de gestión. Son apenas los primeros pasos, y lo más importante es el trabajo constante que ha hecho cada uno de los delegados. Venimos de un contexto difícil, sin embargo la gran mayoría de los trabajadores confiaron en nosotros y nos acompañaron en cada lucha que dimos”.

Luego recordó “cuando llegamos muchos compañeros estaban en situación compleja con contratos sin plazo y hoy están en planta, pudimos cerrar una paritaria que nos dejó bien parados para volver a sentarnos con las empresas en una nueva paritaria el día 22 de este mes, y conseguimos un alivio a través del aumento a 32 mil pesos de la vianda complementaria, para quienes tienen descuentos de impuestos a las ganancias sientan un alivio por el impacto de ese impuesto».

Antes de despedirse de los trabajadores Rucci anticipó que el lunes próximo se reunirá la mesa de conducción de la agrupación Azul y Blanca para definir los pasos a seguir y recalcó: «Los hombres y mujeres que van a venir tienen desafíos y luchas que llevar adelante. Pero no tenemos miedo porque de eso sabemos; tenemos cuero duro y la sangre negra. Nosotros trabajamos en equipo y no tenemos miedo al debate. Somos transparentes y tenemos un proyecto que va más allá de las personas. No somos dóciles ni obsecuentes. Somos compañeros de lucha, y levantamos el puño para demostrar que cada petrolero está en alerta. Somos diferentes, leales y unidos».