DirecTV acumula quejas de usuarios

El mensaje de un oyente que en la mañana de FM Fuego compartió las dificultades que debió atravesar para dar de baja el servicio de DirecTv, resultó ser disparador para que cantidad de vecinos se sumaran y compartieran situaciones irregulares padecidas con ese mismo servicio y la atención de los operadores de la empresa de televisión.

“Quiero dar de baja el servicio hace dos meses y no me lo permiten. Me contacte con el Call Center y me explican que la baja debe hacerlo el cliente desde la Aplicación. Al entrar a la aplicación hay un acceso llamado “administrar suscripción” y el mismo se encuentra inhabilitado” reza uno de los mensajes mientras que otro da cuenta que “al solicitar la baja por el aumento en la factura me ofrecieron un precio parecido al que estaba pagando, me facturaron un mes ese monto y al mes siguiente aumentó casi al doble”.

Los comentarios, que colmaron el mensajero de esta radio, dan cuenta de usuarios insatisfechos que de la única manera que han encontrado alguna solución es apelando a Defensa al Consumidor.

Consultado un comerciante local dedicado a la instalación del servicio en la comarca, sobre la metodología para dar de baja a DirecTv, explicó que debe hacerse mediante una comunicación a un 0-800 y que resulta muy sencillo. Por otra parte el comerciante aseguró que las facturas no aumentan todos los meses, tal como indicaron algunos usuarios.