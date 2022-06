Padres de la EPET 10 piden la intervención de la dirección escolar

Luego de una reunión informativa-resolutiva mantenida en la mañana de este jueves, el grupo de padres y madres autoconvocados definió que la situación no da para más.

“Nosotros pedimos la inmediata intervención de la dirección, no queremos que intervenga –mientras la directora se corre de su cargo- ningún personal de la institución, pedimos que venga alguien de afuera como ya ha sucedido en otras escuelas” refirió la referente Daiana Soto.

Otro padre presente en el encuentro agregó “nosotros esperamos, tuvimos paciencia, acompañamos las obras tal como nos pidieron. Pero dejando de lado la cuestión de lo edilicio, notamos que no es idónea la directora para ocupar ese cargo. No puede ser que armen cronogramas de horarios que no se cumplen, que no se respete lo acordado, que los profesores no asistan ni muestren compromiso, que los preceptores no informen los cambios a los alumnos y desde la dirección no se hace nada. No hay personal que muestre empatía y ganas de cambiar la escuela”.

El grupo de padres también refirió que desde la dirección se ordeno actuar en perjuicio de los alumnos que acompañaron los reclamos.

De la reunión participó el grupo de autoconvocados y referentes del área de Educación. Presentados los planteos, se esperan definiciones acordes a lo solicitado.