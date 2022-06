Concejales apoyan al ENIM para hacer cumplir cupo

Concejales de Plaza Huincul aprobaron por unanimidad un proyecto mediante el que se autoriza al ENIM a firmar un acuerdo con la empresa Pampa Energía. El mismo trata de una multa a las compañías que operan en el yacimiento El Mangrullo debido a la falta de cumplimiento en cuanto a la cantidad de puestos laborales reservados para trabajadores de la comarca petrolera.

Al respecto, el edil Ramon Lecaro “según el registro del ENIM, nos llega que, sobre un total de 2027 personas que se desempañan en el yacimiento El Mangrullo, solamente 1138 personas son de Cutral Co y Plaza Huincul, estamos hablando de un 56 % aproximadamente. En este sentido, vemos que no se está cumpliendo con el contrato que establece que el porcentaje debe ser del 85%”. No obstante, Lecaro manifestó su acompañamiento, pero pidió al ENIM, que informe de manera detallada de qué manera se van a implementar los controles”.

Según lo informado, en principio el Ente multó la petrolera por 7.5 millones, pero ante las exposiciones de pruebas y argumentos válidos de Pampa Energía, se redujo la penalidad a 5.7 millones. Este acuerdo es el que fue firmado por los concejales de esta ciudad.

El concejal destacó la actividad de Pampa Energía en el yacimiento señalando que desde que la empresa opera en el yacimiento ha generado cambios muy importantes en cuanto a infraestructura y producción, lo que ha generado mayor trabajo y beneficio para las comunidades. Al mismo tiempo apunto que es responsabilidad tanto del ejecutivo, como del poder legislativo defender y controlar el destino que se le asigna al dinero que ingresa.

Por último, reclamó nuevamente la falta trabajo en equipo y de comunicación con el ENIM, dado que, el cuerpo de concejales tomó conocimiento de esta problemática en última instancia. Para evitar situación como estas, Lecaro propuso en otras oportunidades, la creación de una comisión específica del ENIM, espacio para trabajar con la documentación, informes y situaciones referidas al ente. La finalidad de esta comisión también es trabajar de manera coordinada con Cutral Co.