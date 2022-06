Mujeres policías organizadas contra abusos y violencia

Mujeres que prestan servicio en la Fuerza Policial de la provincia vienen denunciando casos de violencia de género, maltrato laboral, insultos y otro tipo de atropellos. Según trascendió los hechos se han sucedido en distintas comisarias y son varias las denuncias radicadas en Asuntos Internos de la Policía Neuquina.

Respecto a esta cuestión Alejandra Ortiz refirió “esto comienza en el 2016 momento en que había mujeres que ya no daban mas. Porque a las mujeres nos pasa algo particular con esto del acoso, del hostigamiento y es que repercute no solo en el cuerpo sino también en la familia, en los hijos. A las mujeres esto nos desbasta, el impacto sobre el cuerpo de la mujer es tremendo”.

Dado esto un grupo de mujeres policías comenzó –allá por el 2016- a reunirse a escondidas y a resignificar esta cuestión que la policía no es una familia. Es un trabajo donde nosotras vamos a prestar un servicio por un sueldo. Y es el Estado el que debe garantizarnos nuestros derechos” manifestó.

Ortiz se refirió a la necesidad de un cambio de paradigma. A buscar una solución a esta problemática que va en ascenso y que deja a las mujeres policiales desprotegidas y libradas a su suerte.