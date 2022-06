Mujer se encadeno para reclamar le restituyan a su hijo

Una vecina de esta ciudad tomo la decisión de encadenarse frente al edificio de Tribunales para reclamar respuestas a la restitución de su hijo.

Eimi Candia es quien lleva adelante el reclamo y en dialogo con el móvil de esta radio explicó “el defensor Lautaro Arévalo decidió que mi hijo quedara al cuidado de mi abuela, motivado por una comunicación del equipo técnico de Desarrollo Social de Huincul”.

La joven madre denuncia que han cambiado al niño de escuela y que todo se ha llevado adelante sin su consentimiento.

“A mí nunca me informaron porque me lo quitaban. Hay acusaciones contra mí pero ninguna prueba. Lo único que yo tengo es que el nene está al cuidado de la abuela, nada más” apuntó.

El menor tiene siete años y Eimi aduce que no la dejan tener contacto con él.

“Yo me voy a mantener acá encadenada hasta que me devuelvan a mi hijo y también hasta que me den respuestas a la vivienda digna que le corresponde al menor” comento.