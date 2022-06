Comunidad de la EPET 10 cansada de mentiras y falta de respeto

Alumnos y padres autoconvocados de la EPET 10 dijeron estar cansados de tantas mentiras, promesas incumplidas e incertidumbre sobre el inicio de clases en el edificio escolar.

Los más de 900 alumnos asisten a clases en espacios ajenos –edificios de capacitación del municipio, CPEM 58 y Escuela Especial N°2- y hay certezas que hasta luego del receso de invierno no podrán ocupar el edificio propio. Esto complica la organización de las cursadas y evidencia la falta de voluntad de algunos integrantes del plantel directivo y docente para la efectivización de las actividades educativas.

En dialogo con este medio, Héctor Pommier comentó indignado “la obra sabemos que esta demorada hasta el 1 de julio, después hay que esperar 15 días más para que esté todo ordenado. Mientras tanto seguimos sufriendo con la parte pedagógica, no tenemos el acompañamiento con las clases, la falta de profesores y se necesita colaboración para que vayan y dicten las clases. A veces se necesitaría que aplicaran clases virtuales o con cuadernillos para que los chicos tengan continuidad”.

En ese mismo sentido, el padre refirió “es fundamental el respeto. No hay compromiso, no hay programación. Yo sé que cuando uno programa hay cuestiones que pueden surgir, pero con responsabilidad la autoridad puede tomar cartas en el asunto. La directora debe ser más activa. No podemos entender”.

Pommier señaló que ha pedido una nueva reunión con autoridades de Educación para exigir mayor compromiso.