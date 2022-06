El mamógrafo móvil termino su estadía en Huincul

Fueron dos jornadas en las que el mamógrafo móvil estuvo instalado en el cuartel de bomberos de esta ciudad desempeñando un importante trabajo de salud. Según aseguraron hay certezas que pronto regresará para dar continuidad a la tarea preventiva.

El móvil de esta radio estuvo en el lugar y dialogo con el director del hospital local, licenciado Gastón Zuñiga. “Hace unas dos semanas más o menos Nicolás Salvatori nos ofreció la posibilidad que pudiera instalarse el móvil para hacer mamografías. Solo había que cumplir una serie de requisitos, los que logramos conjugar en el cuartel de bomberos. HA sido un claro ejemplo de trabajo entre varias instituciones: hospital, bomberos y municipalidad” explicó.

Por su parte, antes de despedirse la titular de LUNCEC y Fundación por la Vida Nora Salvatori se manifestó agradecida “acá el frio no se nota, el calor humano es impresionante. Y hoy es un día especial, acabo de hacerme socia del cuartel de bomberos de Plaza Huincul. El lunes nos vamos a la zona norte, esperemos que no nieve, el frio no importa porque como dije recién la calidez humana es lo más importante”.

El mamógrafo móvil lleva adelante una tarea de prevención para la detección temprana de cáncer de mamas. Recorre la provincia con personal especializado y brindando atención a los mas diversos sectores de la sociedad.