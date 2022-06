Sindicato Petrolero se prepara para discutir por “Ganancias”

Los gremios que representan a trabajadores petroleros y las cámaras empresarias acordaron reunirse el viernes para discutir la baso imponible del impuesto a las Ganancias. El encuentro tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Según lo informado en el suplemento +e, “los representantes de los sindicatos apuntarán a que algunos conceptos importantes de los salarios queden fuera de la base imponible, de manera que las subas salariales se traduzcan en incrementos reales para el bolsillo de los trabajadores y no sean absorbidas por los descuentos”.

«Ganancias es un impuesto que no corresponde porque en los trabajadores no hay ganancias. El salario del trabajador es netamente alimentario, así que de que de cada 4 horas extras trabajada, más de una hora se lleva el Estad. Me parece que no es justo» apuntó el secretario general del sindicato de petroleros privados Macelo Rucci.