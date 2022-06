Consejeros del ISSN se oponen al cobro de “Plus”

El cobro de un importe en concepto de Plus ha motivado que consejeros en el ISSN inicien un reclamo por considerar esta práctica indebida e ilegal.

En diálogo con Radio Fuego Ángel Zalazar explicó “nosotros decimos que el coseguro es algo que corresponde pagar al afiliado, lo que está por fuera de eso es lo que se denomina “plus”, que es un cobro indebido y por lo tanto representa un delito”.

Para fundamentar esta postura el consejero apuntó que “el coseguro equivale a 100 pesos y que el “plus” es ilegal porque en general no se emite factura, es decir hay evasión fiscal y además es una práctica absolutamente desleal”.

Zalazar reconoció que esto es una cuestión de vieja data y que ante la situación han definido iniciar las gestiones para normalizar la prestación. “Evidentemente las distintas situaciones que hemos tenido que atravesar este ultimo tiempo han dificultado esta pelea”.

En ese mismo sentido, el referente ante el Instituto opinó “nosotros estamos convencidos que hay que erradicar el cobro del plus. No decimos que los médicos no tienen derecho a discutir sus honorarios, no podemos negar que con los porcentajes inflacionarios que hay están en todo su derecho a reclamar, pero lo tienen que hacer ante su financiador que es el ISSN y no hacérselo pagar a los afiliados”.