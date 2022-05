Directora de la Escuela 334 desmintió faltante de alimentos para comedor

Ante los dichos de una de las auxiliares de servicio y del referente gremial Néstor Cides, la directora de la Escuela del barrio Otaño aclaró que cuentan con insumos suficientes para brindar el servicio de comedor.

Ester Orellano dialogo con el móvil de esta radio y al respecto comentó “yo quería hacer una aclaración: este año hemos comenzado con el comedor –recordemos que en pandemia dejo de funcionar- y lo que hemos notado es que ha habido un incremento de niños que utilizan el comedor. Como estamos aprendiendo hacemos un menú semanal y las cocineras me piden la cantidad que van a usar diariamente, yo les doy lo que me piden. Y bueno, en ocasiones faltan porciones pero no es siempre así”.

La directora reconoció que en algunas ocasiones han faltado porciones pero se ha debido a un error en el cálculo de alimentos que han hecho las mismas cocineras. Ante esto y el ofrecimiento de padres de aportar o colaborar con la donación de alimentos, Orellano agradeció pero sostuvo que no hace falta porque las partidas para productos alimenticios están.

Son entre 100 y 120 chicos que diariamente hacen uso del servicio de comedor.

Respecto al reclamo iniciado por los auxiliares, la directora si compartió la necesidad de designación de mayor cantidad de personal.