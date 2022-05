De vieja data: Vecinos de Huincul piden por el gas

Residentes en los barrios Altos del Sur, Noroeste y zona nueva de Central impulsaron un reclamo frente al municipio. El pedido es por la conexión del servicio de gas domiciliario.

A los fines de visibilizar el reclamo, los vecinos interrumpieron el tránsito sobre avenida San Martín. El móvil de esta radio estuvo en el lugar y dialogó con algunos de los manifestantes. “Yo tengo que gastar casi mil pesos por día en garrafas, no recibo leña del municipio y ya no da para más” comento Facundo, mientras que por su parte una mujer agregó “mas allá del precio de las garrafas el problema es que no se consiguen. Es muy difícil conseguir alguna, sobre todo en estos días tan helados”.

Los vecinos reunidos en el lugar aguardan se convocados por alguna autoridad municipal para hacer dialogar sobre la problemática y buscar soluciones.