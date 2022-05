Ale Cancio: “Fue una muy buena carrera, habíamos trabajado para esto”

El público de la comarca vivió a pleno la 16° edición del rally del Petróleo y los Dinosaurios y la 4ta del calendario nacional 2022.

La pasión con la que los vecinos de Cutral Co y Huincul acompañan este tipo de eventos deportivos se vio magnificada con el triunfo obtenido por el piloto local Alejandro Cancio. En dialogo con este medio Ale comentó “Nosotros habíamos trabajado para esto. Esta vez no paso nada y además se alinearon los planetas y sabíamos que podíamos ganar. Pero no ganar esperando que a otro le pasara algo, sino ganar siendo contundentes. Y en esta se dio”.

El actual campeón argentino refirió también su alegría por haber logrado el triunfo acá, en su casa.

“Tenemos un auto muy bueno, pero hay que saber trabajar. Y eso es lo que me da confianza, somos un equipo de poca gente, muy bien puesto pero con un objetivo y forma de trabajo que la hemos ido logrando a lo largo de este año y algo que tenemos juntos” comentó con orgullo. Luego agregó “creo que vamos por el buen camino, espero que esta haya sido una carrera quiebre para empezar a descontar puntos valiosos para el campeonato”.

Respecto a la organización y al transcurso de las carreras, Cancio manifestó “fue un fin de semana soñado porque se homenajeó a mi viejo, por el cariño de la gente y por supuesto el triunfo”.