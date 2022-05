Cutral Có tiene su primer perro lazarillo

Esta es una gran noticia y avance para la localidad. Cutral-Có cuenta con su primer perro lazarillo.

Un perro lazarillo es un perro adiestrado para ayudar a una persona ciega o con una deficiencia visual grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad. Está entrenado para reconocer y evitar obstáculos, tanto estáticos como en movimiento. Le marca a su usuario cuando llega al borde de la vereda, ya sean rampas o cordones, ayuda a subir y bajar escaleras de a un escalón por vez, marca desniveles en las veredas y cambio de suelo, busca las puertas de accesos y sube al transporte público. Resuelve situaciones complicadas, determinando cual será la mejor alternativa.

La comunidad de Cutral-Có, debe ser muy respetuosa cuando se encuentre con REX y con su dueña Yenifer Poblete. Rex es un perro muy joven, propiedad de Yenifer, y fue entrenado en Villa la Angostura por la instructora Adriana Martinelli de la escuela canina Picassa. Rex vivió varios meses en la escuela canina, y en este momento se encuentra haciendo el nexo con Yenifer en su lugar definitivo. Si bien Rex deberá continuar entrenando para avanzar en otros temas, ya está capacitado para manejarse en la calle, seguir el camino que se le pide, marcar las esquinas, cruzar detectando el tráfico, y sortear obstáculos en las veredas, que a decir verdad, las veredas de la localidad nos han enfrentado a situaciones muy difíciles y; sin embargo, Rex ha podido demostrar su capacidad de decisión.

¿Qué hacemos si nos encontramos con Rex o cualquier otro perro guía?

Es importante no tocarlo ni darle comida cuando está trabajando. Si necesitamos establecer contacto, debemos hacerlo con la persona y no con el perro. Nadie debe tocar su arnés, solo su dueña. Si vas con tu perro suelto, deberías sujetarlo, aunque hemos visto la gran cantidad de perros sueltos que hay, y Rex no debe distraerse. Él está entrenado para no responder a la agresión que reciba de otros perros, pero nos hemos encontrado con perros sueltos y muy agresivos.

Nunca deben tenerle miedo, ya que un perro guía está socializado y es muy dócil.

La vida de Yenifer Poblete comienza a escribir una nueva página. Rex le dará la seguridad e independencia que necesita.

Normalmente, no vemos muchas personas con discapacidad en la calle, no porque no haya, sino porque la sociedad no está ambientada para ellos. Las calles son muy difíciles de transitar, tanto para gente ciega o con reducción de visión, como para personas con movilidad reducida, y los vecinos no han tomado conciencia de ello. Hemos visto una inmensidad de autos y camionetas estacionados sobre las veredas, ocupando la totalidad de la senda transitable, y Rex tuvo que decidir llevar a su dueña por la calle y luego volver a retomar la vereda. Sería muy interesante, que de a poquito empecemos a cambiar esos detalles.

Yenifer padece de Retinitis pigmentaria nistasmo, teniendo una importante reducción de visión. Ella está intentando terminar su escolaridad en la escuela de adultos Nº 119 y anhela continuar con los estudios de canto. Vende productos de limpieza, y así intenta juntar fondos para comprar un pequeño dispositivo que se coloca en la patilla de un anteojo y es un asistente que lee textos, detecta colores, reconoce personas y billetes entre otros.

Esperamos que Rex y Yenifer sean la inspiración de otras personas que tienen que pelear día a día y que, entre todos, aportemos nuestro granito de arena para que la vida sea realmente inclusiva.