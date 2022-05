Abogado llega a la zona para atender reajustes jubilatorios

Se trata del abogado Roberto Barresi quien estará en la zona el próximo jueves 19 para recibir a clientes de su estudio y a quienes necesiten hacer consultas respecto a reajustes jubilatorios, nivelación de categorías y demás temas relacionados.

La atención se dará el jueves a partir del mediodía en oficinas del doctor Cesar Omar Pérez.

En dialogo con esta radio, Barresi explicó que hace más de veinte años se especializan en jubilaciones y pensiones. Y en ese sentido comentó “ahora la mayoría de las cuestiones que estamos atendiendo se relacionan con la diferencia que se va generando entre los aumentos de las jubilaciones con aplicación de las distintas formulas de movilidad jubilatoria; En algunos casos vemos que los tramites estuvieron mal liquidados desde el comienzo…” .

Una cuestión de relevancia abordada por el abogado tuvo relación con las jubilaciones de trabajadores petroleros. “Hoy la postura de Anses es que la gente tiene que acompañar determinados formularios y todo tipo de prueba que acredite el trabajo en el rubro petrolero. Aun así hay muchos casos que salen rechazados y terminan en presentaciones judiciales.LA mayor conflictividad se está viendo en jubilaciones de gente que trabajo en el petróleo” apuntó.

Antes de despedirse, el doctor Barresi menciono que tiene conocimiento que están llegando a Cutral Co-Plaza Huincul representantes de estudios de abogados de otras provincias y prometen que los tramites de reajuste jubilatorio van a salir rápido. “los tramites no se resuelven en dos meses, hablen y consulten con abogados que tienen en la zona. En Cutral Co se ha dado muchas veces que vienen abogados de afuera, que los visitan una vez y luego no vuelven más” concluyó.