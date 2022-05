Tras larga espera, Agustina tiene su título

Una joven egresada de la EPET 1 que días pasados dio a conocer la cantidad de trámites y gestiones realizadas para obtener su título de nivel medio –con estudios concluidos en el 2020-, fue convocada a retirar su tan anhelado certificado.

Su madre compartió la noticia través de los micrófonos de esta radio, se mostró emocionada y aliviada porque con el título en la mano Agustina podrá concluir sus estudios terciarios. “Nosotros salimos en la radio contando nuestro caso el lunes, el martes me llamaron de le escuela diciéndome que me acercara. Cuando fui me dijeron que el título ya estaba pero que aun no lo enviaban desde Neuquén. Y ayer por la tarde me llamaron que el título ya estaba en la EPET. Así de loco fue todo” detalló la mujer.

Haciendo referencia a los problemas que las afectaron, la mujer deslizó que las instituciones deben hacer las cosas bien, enviar a Neuquén documentación completa y ordenada para que desde allá les respondan como debe hacerse. “Acá en la EPET nos mintieron mucho a nosotros” apuntó.