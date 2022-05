La nueva comisión del Nehuen Che se presenta en sociedad

La flamante comisión asumió hace pocas horas la conducción barrial y ya avanza en la gestión de actividades y beneficios para todos los vecinos.

En dialogo con el móvil de esta radio, el presidente Lucas Salinas manifestó “ya estamos trabajando en la limpieza, estamos haciendo un relevamiento del barrio y queremos incorporar algunos talleres”.

Según Salinas han solicitado al municipio el acondicionamiento del edificio vecinal. “Está en malas condiciones, no tiene vidrios, no funcionan los baños” especifico el joven presidente. Además no cuentan con inventario, pues según indican la comisión anterior no dejo nada especificado.

A los fines de iniciar la relación con los vecinos, desde la comisión se propuso un concurso para que los más chicos diseñen el logo del Nehuen Che. Para esto, los interesados deben tener entre 5 y 17 años. El ganador será quien logre mas “me gusta” en el perfil de facebook: comisión vecinal Nehuen Che y se conocerá el 4 de junio.