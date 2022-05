Vacunas PAMI: llegan pocas dosis y se agotan rápidamente

La campaña PAMI de vacunación antigripal dio inicio y en la comarca uno de los espacios de aplicación de esas vacunas es Farmacia Vital. Al respecto, el titular del comercio Fernando Doroschenco informó que “por el momento no tenemos stock. Hemos recibido tandas muy pequeñas que se agotaron rápidamente.”

El farmacéutico agregó que uno de los problemas que complica la atención de jubilados y pensionados es que no cuentan con información sobre fechas de recepción de nuevas dosis, por lo que no pueden responder ante las incesantes consultas formuladas por ese sector interesado de la comunidad. “La logística corresponde exclusivamente a PAMI por lo que nosotros no podemos informar sobre fechas de recepción” dijo.

Por otra parte, en cuanto a la creciente cantidad de personas con síntomas de gripe, Doroschenco consideró que la suspensión de las restricciones impuestas por la pandemia, el regreso de los chicos a las escuelas y el retorno de todas las actividades presenciales han motivado que hayan vuelto las afecciones respiratorias comunes de esta época. Para estos casos, hay stock de vacunas antigripales comerciales que se venden de manera particular a un costo de $4000 aproximadamente y con obras sociales que tienen diversas coberturas.

El comerciante recordó que la farmacia cuenta con un vacunatorio instalado y autorizado por lo que es posible adquirir la vacuna y aplicarla en el mismo lugar.