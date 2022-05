EPET 10: «Tendrá una semana más de obra después del 12 de Mayo”

Se informó que mañana habrá una nueva reunión con la comunidad educativa. Los repuestos importados generaron la demora, se estima que no se extienda más de una semana de la fecha prevista originalmente.

El Director Provincial del Área Técnica del Ministerio de Gobierno y Educación, Javier De La Vía, dijo que “Tomé contacto con el dueño de la empresa que ejecuta la obra y lo cierto es que el plazo de finalización no puede demorarse más allá del 19 de mayo, la demora no tiene que ver con una falla u observación, sino con un filtro que se debe colocar en la planta de regulación que es un repuesto importado que no ingresó al país pero que ya se compró”.

Informó que “Por un lado nos encontramos con este inconveniente y por otro las condiciones climáticas de la semana pasada que también interfirieron en la ejecución civil de la planta reguladora generando un retraso de aproximadamente tres días más a la obra de la EPET 10”.

Por último, el funcionario llevó tranquilidad a la comunidad educativa: “Desde el Ministerio hemos definido realizar una reunión informativa este jueves por la mañana a la que convocaremos a las familias de los estudiantes para que cuenten con información fehaciente y concreta.

Seguramente realizaremos el encuentro en el Centro Cultural de Plaza Huincul alrededor de las 9.30 hs”.