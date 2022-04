Hay certeza que los sismos de Sauzal están vinculados a la actividad del fracking

Conocida la situación sísmica en la zona de Sauzal Bonito, este medio consultó a un especialista de la Universidad Nacional del Comahue, quien vinculó de manera directa los movimientos telúricos y la actividad de fracking en Vaca Muerta.

Al respecto el geógrafo y docente de la UNCo Javier Groso explicó “lo que nosotros estamos haciendo es un monitoreo y una geolocalización de los eventos, relacionándolos potencialmente con la fractura hidráulica. Es decir, analizamos la relación entre fracking y sismos para Vaca Muerta”.

Groso resalto que son once días consecutivos que Sauzal Bonito está temblando y coincidiendo con que a 5 kilómetros del pueblo, en el área Fortín de Piedra, hay un set de fractura que está fracturando en esa zona.

La relación entre el fracking y los sismos está ya investigada y documentada para otros países. EN Argentina el que más investigó esta cuestión, disponiendo entre 2015 y 2018 de 7 estaciones sismográficas móviles, fue Sebastián Correa Otto, geofísico de la Universidad Nacional de San Juan, explicó Groso y destaco que es la persona que más sabe sobre sismos en nuestro país. “Él presento su tesis doctoral el año pasado y en esa tesis lo que hizo justamente fue vincular el fracking con toda la sismicidad en Argentina”.

El docente universitario pidió reparar en la cuestión que todos los sismos que ocurrieron en los últimos 10 días –un total de 24 movimientos- se dieron a no más de 5 kilómetros de donde está el set de fractura trabajando en este momento. Cabe señalar que Sauzal Bonito no es una zona que no era sísmica, que no tiene antecedentes sísmicos, pero que desde 2018 hasta hoy ha superado los 300 temblores.

Otro aspecto que confirma la postura refiere que durante la época de pandemia, en que la actividad estuvo suspendida no se registraron sismos en Vaca Muerta. Cuando retornaron las prácticas la tierra volvió a temblar, aseguro el especialista.

El equipo de la Universidad del Comahue dará continuidad a sus estudios e investigaciones, información que siempre queda a disposición de quien la solicite.