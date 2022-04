Contratista local suma reclamos contra empresa cordobesa que trabaja en El Reloj

El titular de una pyme local que en un primer momento trabajó para la empresa cordobesa que ganó la licitación de la obra que se lleva a cabo en el sector de la plazoleta que divide las dos ciudades, dio a conocer una serie de conflictos y diferencias por las que decidió no prestar más el servicio.

Ernesto Cerda es propietario de El Hornero; en dialogo con este medio comento que junto a su gente llevaron a cabo las primeras tareas, entre ellas el cerramiento del espacio, el corte del puente, retiro de maceteros y del reloj, además del armado de los hierros que debían ser colocados debajo del puente. Pero ante la falta de pago por el servicio acordado, el emprendedor decidió retirar a sus trabajadores y su maquinaria.

“Cuando pedí plata para seguir el trabajo y pagar a la gente me dijeron que no. Bueno, andate me dijeron. Atrevido mal. ¿Ustedes se creen que ustedes nos van a venir a manejar el trabajo a nosotros? Me dijeron” comento con enojo.

Tras varias idas y vueltas, reuniones con responsables de la empresa constructora, el contratista local logró cobrar parte del trabajo aunque aun le deben 500 mil pesos. Este conflicto se suma al que desde hoy llevan adelante los trabajadores que reclaman el pago adeudado de las quincenas.